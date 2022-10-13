Başkale'de öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde "Köy Çocukları Okusun" projesi kapsamında 625 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Proje Koordinatörü Sinan Özbilgi, gazetecilere, özellikle köylerde okuyan çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Başkale'de deprem ve selden zarar gören kırsal mahallelerdeki 625 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve çanta dağıttıklarını belirten Özbilgi, şöyle konuştu:
"Projemize İnsanlık İçin Elden Ele Derneği ve hayırseverler destek verdi. Van Barosu Başkanı ve Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonuna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 5 yılda Van genelinde 8 bin öğrenciye ayakkabı, mont, atkı, bere ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk."