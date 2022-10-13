Tuşba Belediyesinin projesine AB'den destek

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VAN (AA) - Tuşba Belediyesi'nin, "NASA'nın İncisi Van Gölü Havzası'nı Yaşanabilir Kılmak" projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hibe programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Belediye Başkanı Salih Akman, özverili çalışma sonucu hazırlanan ve yüzde 90'ı hibe olan 88 bin Avro bütçeli projenin amacının Van Gölü'nün kıyı şeridini korumak ve sürdürülebilir bir yaşam alanına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Akman, "Amacımız, başta 10 ilkokulda eğitim gören öğrenci ve Van Gölü sahil şeridine piknik yapan ev hanımları ile ailelerde çevre bilincini geliştirmek, atıkların kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için eğitimler vermektir. Aynı zaman da belediyemizin personeli ile AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirerek iklim değişikliği ve çevre alanlarında çalışmalar yapmaktır." diye konuştu.

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