Van Büyükşehir Belediyesi cadde yenileme çalışması başlattı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçe merkezinde 2,5 kilometre uzunluğundaki 3 Nisan Caddesi'nin yenilenmesi için çalışma başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede yarma, dolgu, yaya yolu, orta refüj ve sıcak asfalt çalışması yaptı.

İlçe esnafından Rıdvan Özsoy, ilçede yapılan yol çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çalışmaların ilçenin gelişmesi için önemli olduğunu dile getiren Özsoy, "Caddelerimiz genişledi, yıllar sonra sıcak asfalta kavuştu. Yapılan çalışmalardan memnunuz." dedi.



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