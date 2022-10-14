Özalp'ta Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası düzenlenen programla kutlandı.

İlçe Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, programın öneminden söz ederek,"Peygamber Efendimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Camilerimizin önemi ve din görevlilerimizin öncülüğünde neler yapmamız gerektiğini çok iyi kavramamız lazım. Bu anlamda Mevlid-i Nebi Haftası'nın iyi idrak etmemiz çok önemli." dedi.

Program, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş'ın verdiği konferansla devam etti.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Nasır ve din görevlileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.