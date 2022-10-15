Özalp'ta ot yığınında çıkan yangın söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Çamurlu Mahallesi'nde Mehmet Ali Okay'a ait ot yığınında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine mahalleye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında yüzlerce bağ ot zarar gördü.

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