Van Büyükşehir Belediyespor ikinci galibiyetini aldı

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VAN (AA) - Yerel amatör liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesispor Kulübü futbol takımı, sezonun ikinci maçında Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Yerel Amatör Ligi A Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Futbol takımı, başarılı grafiğini sürdürüyor.



Ligdeki ikinci maçında Van İŞGEM Semt sahasında Altay Eğitim Kültür Spor'u konuk eden kırmızı siyahlılar, maçın 28. dakikasında Baver Komi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının başlarında Alper Kahraman'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.



Kalan dakikalarda da skor üstünlüğünü koruyan Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.



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