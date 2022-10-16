Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor

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VAN (AA) - Van'da görevli Atlı Jandarma Birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlik, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde çalışma yürütüyor.



Motorlu araçların giremediği Van Gölü'nün sahil bandında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan ilgi görüyor.



Atlı birliği görenler, sevgi gösterisinde bulunuyor, görevlilerle fotoğraf çektiriyor.









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