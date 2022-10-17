Gevaş ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde Vadi Doğa Sporları Kulübü tarafından doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Yuva Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaseverler, taş evleri ve bölgenin güzelliklerini görme imkanı buldu.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, bölgenin görülmeye değer saklı bir cennet olduğunu söyledi.

Yuva köyünde geçmiş dönemlere ait birçok yapının bulunduğunu belirten Demez, "Burada 2 ve 3 katlardan oluşan kayalara oyulmuş evler, su kemerleri ve mağaralar bulunuyor. Bizim için sıra dışı bir etkinlik oldu. Buraya yılda birkaç kez etkinlik düzenliyoruz. Bölgeyi doğaseverlere tanıtmaya çalışıyoruz. Buranın korumaya alınması gerekiyor." diye konuştu.

Katılımcılardan Berçem Beyaz ise "Burası çok güzel bir yer. Tarihi dokuları görmek çok güzel. Doğaya ve tarihimize sahip çıkmamız lazım." dedi.

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