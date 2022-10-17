Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 28 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 13 kişi tutuklandı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla da 16 kişi hakkında işlem yapıldı, 8'i tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 3 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 5 tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, fişek, balta, bıçak ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

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