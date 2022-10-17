Van Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki stabilize yol yapım ve onarımlarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, belediyenin idari işgücü ve yüzlerce iş makinasıyla yürütülen çalışmalarda Başkale, Özalp, Gürpınar, Çaldıran, Gevaş, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki birçok mahalle yolunda genişletme, menfez, kutu baks, reglaj, stabilize, dolgu ve yarma çalışmaları yapılıyor.
Vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması için yürütülen çalışmalar sezon sonuna kadar devam edecek.