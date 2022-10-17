Van'da yöresel yemek yarışması heyecanı yaşandı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, kentin zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için yöresel yemek yarışması düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde düzenlenen ödüllü yemek yarışmasına 80 kişi müracaat etti.



Yarışmaya katılmaya hak kazanan 26 kişinin yaptığı yemekler, jüri üyeleri Doktor Öğretim Üyesi Esat Özata, Prof. Dr. Elvan Ocak, Aşçılar Federasyonu Van Temsilcisi Ali Geyik ve işletmeci Erkan Yıldız tarafından değerlendirildi.



Yarışmacılar 90 dakika boyunca kendileri için ayrılan mutfakta en lezzetli yemekleri yapabilmek için çaba gösterdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu keledoş, köfteli erişte aşı, kaşık tatlısı ile birinci olan Miyeser Antika tam altın, keledoş, püşürük, kalbura bastı ile ikinci olan Kerime Çapkan yarım altın, Kürt köftesi, püşürük ve aside tatlısı ile üçüncü olan Ayşe Satılmış ise çeyrek altınla ödüllendirildi.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada Van'ın birbirinden lezzetli yemeklerinin yapıldığını söyledi.



Yarışmaya ilginin yoğun olduğunu aktaran Aydın, "Bana sorarsanız buraya katılanların hepsi kazandı. Burada yapmak istediğimiz şey yöresel lezzetlerin tüm Türkiye'de ve uluslararası camiada tanıtılması ve duyurulması. Buna katkı veren bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Birinci olan Miyeser Antika, "Yarışmaya katılmayı hiç düşünmüyordum. Bir gün arkadaşlarıma keledoş yaptım. Onlar da bu yarışmaya mutlaka başvurmam gerektiğini söylediler. Kendime güveniyordum. Birinci oldum çok mutluyum." dedi.



Jüri üyelerinden Özata ise "Bugün Van'ın yöresel yemek yarışmasında birbirinden güzel lezzetler tattık. Köfteli erişte aşı gerçekten çok lezzetliydi. Bu yarışmalar bir ilin, bir yörenin etnik lokal ürünleriyle yapılan yemeklerini aslında gün yüzüne çıkaran, onları tanıtan ürünler. Bir ilin gastronomi açısından zengin olması için yemeklerin o ilde yetiştirilen ürünlerle yapılması lazım. Bu anlamda Van çok başarılı bir ilimiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böylesi güzel bir organizasyonun yapılmasında emeği geçen İpekyolu Kaymakamlığına ve Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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