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"Van'daki Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi"nin tanıtımı yapıldı

AA

"Van'daki Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi"nin tanıtımı yapıldı

VAN (AA) - Van'da TÜBİTAK'ın "4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinin işbirliğinde hazırlanan "Van'daki Özel Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülen projenin çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerinin resim ve müzik bölümündeki öğrencilerin desteğiyle özel eğitime gereksinim duyan bireylere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Akademik kadromuzu tamamladık. Yüksek Öğretim Kurulu onay verirse önümüzdeki yıl özel eğitim bölümümüze öğrenci almaya başlayacağız. Özel eğitim bölümü öğrencilerimizle birlikte topluma hizmet uygulamaları dersini bu çocuklarımıza daha nitelikli şekilde iletmiş olacağız. Özel eğitim bölümü denince sadece farklı yetersizliği olan öğrencilerden bahsetmiyoruz. Zihinsel, işitme, görme engelliler de var. Biz istiyoruz ki bu çocuklarımız akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitim görsünler. O çocukların da özel eğitime ihtiyacı var. Bununla ilgili üniversitemiz üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor, saha ziyaretlerini yapıyor. Bu çocuklara gerekli özel hassasiyeti ve en iyi eğitimi verme sorumluluğundayız."

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey ise TÜBİTAK'a proje sunmanın, sonucunu beklemenin büyük bir sabır ve emek gerektirdiğini ifade ederek, "Bu projemizi sabırla ve büyük emek vererek hazırlayıp sunan Doç. Dr. Abdurrahman Mengi hocamızı, ekibini ve emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, akademisyenler ve özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı.

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