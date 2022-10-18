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Edremit'te kanalizasyon çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı

AA

Edremit'te kanalizasyon çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde geçen yıl başlatılan altyapı kanalizasyon çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yıllardır en büyük sorunu haline gelen kanalizasyon sorununun giderilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında 70 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldı.

Edremit Belediyesinin gözetiminde yürütülen çalışmalarda aynı zamanda ilçenin eski su hatları yenilendi, altyapısı biten alanlarda da üst yapı ve reglaj çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarla ilgili Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, İlbank AŞ Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Say, Edremit'in ve Van'ın kanayan yarası haline gelen en büyük sorunlardan birinin tarihe karıştığını söyledi.

Bunun 40 yıllık bir sorun olduğunu ve birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdiğini aktaran Say, "Çok şükür artık ilçemizin bu sorunu ortadan kalkmış oluyor. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yaklaşık 70 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldı ve kasım ayı içinde inşallah teslim alacağız. Edremit'imizin gelişimine ve kalkınmasına yönelik atılan en önemli hizmetlerden biri olan kanalizasyon çalışması aynı zamanda Van Gölü'nün kirletilmesine sebep olan etkenleri de ortadan kaldırdı. Gerek kanalizasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi gerekse de Van Gölü çevresinde bulunan ahırların taşınması veya yıktırılması ile ilimizin can damarı olan Van Gölü'nün renginin değişmesine vesile oldu." şeklinde konuştu.

Edremit ilçesinin bölgenin en gözde ilçelerinden biri olmasına rağmen altyapı sorunlarının olmasının kabuledilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Başkan Say, "Merkez ilçe olmuş aynı zamanda 130 bin nüfusu olan Edremit, sadece Van'ın değil bölgenin gözdesi olan bir ilçe ama maalesef yüzde 60'ında foseptik çukuru bile yok. Normalde kanalizasyon olması gerekirken, kanalizasyon yok. Bunun dışında bir foseptik bile yok. 10 yıl önceki yeşil bölgesiyle bilinen Edremit, yine bir tarafıyla bir sınırı Erek Dağı'na, bir sınırı Gürpınar'a, bir sınırı ise Gevaş'a ve en önemlisi yüzünü Van Gölü'ne dönen kocaman bir ilçe. Bu manada biz sadece vitrine çalışmadık. Hiçbir zaman da popülist davranmadık. Popülist bir belediye başkanı dağın ardındaki köylere hizmet götürmez, vitrine çalışır. Görevimiz ne kadar olduysa, nasibimizde ne kadar varsa o kadar hizmet verelim dedik. Bizden sonra gelecek kuşağın dua edeceği çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Van ve Edremit için yapılan tüm çalışmaların kent adına çok kıymetli olduğunu da sözlerine ekleyen Say, 'Edremit'imizin en büyük sorunlarından birinin tarihe karışmasında büyük emekleri olan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Van Büyükşehir Belediyemiz, mesai arkadaşlarıma, İller Bankası ve yüklenici firmamıza ilimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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