FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Van'da 6 şüpheli yakalandı

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​​​​​​​VAN (AA) - Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında bazı adreslerde arama yapıldı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 şüpheli gözaltına alındı.



İkametlerinde yapılan aramada, 2 bin 540 Avro, 2 bin 555 Türk lirası, 4 bin 500 gram gümüş külçe, 10 örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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