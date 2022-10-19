Van Valisi Ozan Balcı'dan Muhtarlar Günü mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, 1829 yılından bugüne yenilenerek aktarılmış, köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlığın yerel yönetimlerin vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti.

Muhtarların bulunduğu mahalle ve köylerde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini, halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırdığını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."





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