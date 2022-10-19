Van'da muhtarlık binasının temeli atıldı

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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde Eminpaşa Mahallesi Muhtar Hizmet Binasının temeli atıldı.

Ankara'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Muhtarlar evi açılış ve 100 muhtar hizmet binası temel atma töreni kapsamında, Eminpaşa Mahallesinde de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığı programda, hizmet binasının temeline ilk harç, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmeoğlu tarafından döküldü.



Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.





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