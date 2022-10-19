Van'da inşaat halindeki caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde bulunan inşaat halindeki caminin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nin yanındaki alanı inşa edilen Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde öğle saatlerinde kubbenin kaplama çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.



YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, gazetecilere, caminin kubbesinde izolasyon çalışmasının yapıldığını söyledi.



Çalışmalar sırasında rüzgarın etkisiyle ahşap yapının tutuştuğunu anlatan Tuncer, "İtfaiye ve üniversite ekipleri yangına hızla müdahale ettiler. Cami kubbesinin bir kısmı zarar gördü. Erken müdahaleyle büyük bir yangın önlenmiş oldu. Camimiz 2018 yılında temelinin atılmasının ardından hayırseverlerin yardımıyla bugünkü hale geldi. Küçük yangından dolayı moralimiz bozuldu ama şevkimiz ve azmimiz kaybolmadı. Camimiz için halkımızdan yardım bekliyoruz." diye konuştu.

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