Van'da kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira kesildi

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş Otogarı'nda dün yapılan denetimde, bir kişinin yanında bez torbaya sarılmış iki kasa içinde 7 kınalı keklik bulundu.

Künyeleri ve nakil izinleri bulunmayan keklikler, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 11 bin lira ceza kesildi.

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