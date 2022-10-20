Van'da kırsal okullardaki öğrenciler tiyatroyla buluşturuluyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda tiyatro etkinliği düzenliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin gelişimine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler yapılıyor.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla tiyatroya gidemeyen ilkokul ve ortaokul öğrencilerini tiyatroyla buluşturuyor.



Çocuk Şenlikleri Projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okullara giden tiyatro sanatçıları, Hacivat-Karagöz, Keloğlan, Kırmızı Başlıklı kız gibi oyunları oynayarak çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Palyaçolar ise oyunlar oynatarak müzik eşliğinde çocuklarla dans ediyor.



Tiyatro etkinlikleri 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek.



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