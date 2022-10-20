Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri Vanlı şehidin ailesini ziyaret etti

VAN (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın, Van'ın Gevaş ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara'dan gelen vakfın genel başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki şehit yakınları ve gazilerden oluşan 42 kişi, 12 Ekim'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İbrahim Han'ın Gevaş ilçesindeki ailesini ve şehidin kabrini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileyen Aylar ve beraberindekiler, şehidin kabrinde dualar etti, babası Mehmet Salih ve annesi Naciye Han'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı takdiminde bulundu.

Aylar, AA muhabirine, şehit ailesini yalnız bırakmak istemedikleri için Van'a geldiklerini ve her zaman acılı ailenin yanında olacaklarını söyledi.

Ailenin acısını paylaştıklarını belirten Aylar, şunları kaydetti:

"Bu yürekli anne ve babaların vakur duruşu olduğu sürece bayrağımız inmeyecek, ezanımız susmayacak ve vatanımız bölünmeyecektir. Buradan hep birlikte haykırıyoruz, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ve tüm etnik unsurlarıyla biz vatanın asli unsurlarıyız. Evlatlarımızı bu topraklara şehit verdik. Evlatlarımızın kanlarıyla bu topraklar vatan oldu. Bastığımız her vatan toprağında evlatlarımızın kanı var. Biz, bir ve beraber oldukça hiç kimse bu vatanı bölmeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezanımızı susturamayacak. Biz kardeşiz, kardeşliğimize dinamit koyanlara sesleniyorum, siz ne ederseniz de bu milletin kardeşliğini bölemeyeceksiniz. Bizleri ayırmayacaksınız. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu terörü ancak bu anneler, bizim kardeşliğimiz bitirecek."

Baba Mehmet Salih Han da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki evlat yetiştirdim biri şehit oldu. İyi ki şehit babasıyım. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

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