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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı

AA

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 102,47 gram sentetik uyuşturucu, 37,17 gram eroin, 4,33 gram esrar ile 10 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 5'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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