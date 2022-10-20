"Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" etkinliği sona erdi

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VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Van Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlediği "Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" etkinliği ödül töreniyle sona erdi.

Van YYÜ, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik (ODTÜ) ve Ankara üniversitelerinin kürek takımlarının katılımıyla Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde dün başlayan etkinlikte, 4 takımda 36 sporcu yarıştı.

Parkur boyunca yerleştirilen işaret şamandıralarının dümencilere bitiş noktasına kadar yol gösterdiği yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu.

Dereceye giren sporculara, Van YYÜ sahilinde düzenlenen ödül töreninde madalya ve plaketleri verildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora ve sporculara çok önem verdiklerini söyledi.

Etkinliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın desteğiyle gerçekleştirdiklerini aktaran Şevli, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizi geleneksel hale getirip daha çok üniversitenin katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Güzel bir atmosferde etkinliğimizi tamamladık. Van Gölü'nü, ilimizin tarihi ve tabiat güzelliklerini üniversite öğrencilerimizle buluşturduğumuz için mutluyuz. Sporcularımıza ödüllerini verdik. Bize destek veren üniversitelerimizin rektörlerine, sporcularına ve YÖK Başkanımıza teşekkür ederim."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Van'ın çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dostça, kardeşçe adeta doğu ve batı buluşması niteliğinde bir etkinlik oldu. Çok mutlu olduk. Sonbahar mevsiminde müthiş bir etkinlik düzenlemiş olduk. Etkinliğin geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum. Buraya gelen tüm öğrencilerimizin, sporcularımızın ve akademisyenlerimizin çok mutlu olduğunu gördüm."

Konserle sona eren törene, Van YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. Sedat Yayla, ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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