Van'da mevsimin ilk karı ulaşımda aksamaya neden oldu

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VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde mevsimin ilk karı, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde başlayan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük yaşayan bazı sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, bölgede yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

Bahçesaray'dan Van'a gelirken kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.





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