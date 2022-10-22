Vanlı depremzede, kaybettiği 50'ye yakın akrabasını unutamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı depremzede, kaybettiği 50'ye yakın akrabasını unutamıyor

AA

Vanlı depremzede, kaybettiği 50'ye yakın akrabasını unutamıyor

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'da 11 yıl önce yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde, eşi, annesi, çocukları, ağabeyi ve yengeleriyle birlikte 50'e yakın akrabasını kaybeden Kılıçarslan Koçak, acılarını, mutluluklarını paylaştığı yakınlarını aradan geçen zamana rağmen unutamıyor.

Merkez üssü tabanlı köyü olan, 604 kişinin öldüğü 23 Ekim 2011'deki depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yakınlarını kaybedenlerin acısı dinmiyor.

Depremin en çok hasara yol açtığı Erciş ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Kılıçarslan Koçak, eşi, annesi, iki çocuğu, ağabeyi ve yengelerinin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın akrabasını depremde kaybetti.

Yaşadığı acı dolu günleri unutamayan Koçak, sürekli mezarlarını ziyaret ettiği yakınlarından kalan hatıraları canlı tutarak yüreğindeki acıyı dindirmeye çalışıyor.

Koçak, AA muhabirine, evden çıktıktan kısa süre meydana gelen depremde oturdukları binanın yıkıldığını söyledi.

O sırada binanın yanında olduğunu ve yıkıldığı anlara tanıklık ettiğini anlatan Koçak, şöyle konuştu:

"Bir iki dakika önce birlikte olduğunuz insanlar enkazın altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerine yardım ederek aileme ulaşmaya, onları kurtarmaya çalıştım ama 50'ye yakın akrabamı kaybettim. Şimdi onlardan geri kalan hiçbir şey yok. Geçmiş günlerimizi çok arıyorum. Aradan geçen sürede ülke gelişti, önemli gelişmeler oldu ama benim gibi insanlar hep geride kaldı çünkü yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Hayatımız alt üst oldu. Depremden önce güzel bir hayatımız vardı, şimdi ailemde o zaman yanımda olan hiçbiri yok."

Deprem döneminde devletin çok büyük yardımlarda bulunduğunu, önemli fedakarlıkların yapıldığını belirten Koçak, şöyle devam etti:

"O zaman memurdum her konuda devletin seferberliği vardı. Yardımlar, arama kurtarma çalışmaları konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Önceden büyük deprem görmüştüm. İstanbul depreminde oradaydım. O zaman devlet insanların yardımına yetişememişti ama Van depreminde böyle olmadı. Devlet en kısa zamanda her konuda insanların yardımına koştu. Bunlardan yana bir sıkıntı yaşamadık. Aradan 11 yıl geçti. Enkaz altından ailemdekilere ait bir şey çıkaramadım. Yanımda onlardan bir şeyler arıyorum ama sadece birlikte geçirdiğimiz günlerin hatıraları var. Çocuklarımdan, eşimden, annemden, yakınlarımdan hatıralar olmasını isterdim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) VAN DEPREMİNDE KAYBETTİKLERİ İÇİN BESTE YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN DEPREMİNDE KAYBETTİKLERİ İÇİN BESTE ...
Van'daki depremde şans eseri hayatta kalanlar buruk sevinç yaşıyor
YEREL HABERLER Van'daki depremde şans eseri hayatta kalanlar buruk ...
Van depremi yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü oldu
YEREL HABERLER Van depremi yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü oldu
Van depreminde kaybettikleri için beste yaptı
YEREL HABERLER Van depreminde kaybettikleri için beste yaptı
(Görüntülü) BAHÇESARAY YOLUNDA KAR VE SİS - (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAHÇESARAY YOLUNDA KAR VE SİS - (3)
(Görüntülü) BAHÇESARAY YOLUNDA KAR VE SİS - (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAHÇESARAY YOLUNDA KAR VE SİS - (2)
Bahçesaray yolunda kar ve sis/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bahçesaray yolunda kar ve sis/ Ek Fotoğraflar
Van'da mevsimin ilk karı ulaşımda aksamaya neden oldu
YEREL HABERLER Van'da mevsimin ilk karı ulaşımda aksamaya neden oldu
(Görüntülü) BAHÇESARAY YOLUNDA KAR VE SİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAHÇESARAY YOLUNDA KAR VE SİS
Birçok medeniyetin izini taşıyan "Eski Van Şehri" ayağa kaldırılıyor
YEREL HABERLER Birçok medeniyetin izini taşıyan "Eski Van Şehri" ...
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı (2)
YEREL HABERLER Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına ...
Özalp'ta tekstil fabrikası inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Özalp'ta tekstil fabrikası inşaatı sürüyor
Bahçesaray yolunda kar ve sis
YEREL HABERLER Bahçesaray yolunda kar ve sis
(Görüntülü) PEMBE KIYAFETLİ KADINLAR, KARA KOVAN BAL HASADINA BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PEMBE KIYAFETLİ KADINLAR, KARA KOVAN BAL ...
6 yaşındaki Zilan için mezradaki okul açıldı, öğretmen görevlendirildi
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Zilan için mezradaki okul açıldı, ...
ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Van ve Ağrı arasında rekabet başlatan lezzet: "Keledoş"
YEREL HABERLER ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Van ve Ağrı arasında ...
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı
YEREL HABERLER Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına ...
"Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" etkinliği sona erdi
YEREL HABERLER "Üniversiteli Kürekçiler Van Denizinde Buluşuyor" ...
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda ...
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri Vanlı şehidin ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri Vanlı ...
Van'da "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı
YEREL HABERLER Van'da "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış ...
(Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3&#039;Ü AĞIR, 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI ...
Van'da "4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Van'da "4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.