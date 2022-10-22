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Şehit oğullarının taburunda yapımına öncülük ettiği mescitte namaz kıldılar

AA

Şehit oğullarının taburunda yapımına öncülük ettiği mescitte namaz kıldılar

VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gürpınar ilçesinde 2016'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara'nın anne ve babası, oğullarının yapımına öncülük ettiği mescitte namaz kılıp, askerlerle buluştu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Efdadiye ve Sadık Kara çifti, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve üyelerden oluşan 42 kişilik grupla, 12 Ekim'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın Van'ın Gevaş ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için önceki gün kente geldi.

Aileye başsağlığı dileyen ve acılarını paylaşan Kara çifti, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan oğullarının görev yaptığı birliği de ziyaret etmek istedi.

Taleplerinin kabul edilmesi üzerine beraberindeki görevlilerle Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığına gelen anne ve baba, Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Tevfik Altunel tarafından karşılandı.

Askerlerle bir araya gelen ve görevlerinde başarı dileyen Kara çifti, daha sonra birliği, oğullarının hayattayken yapımına öncülük ettiği, şehit olunca da isminin verildiği mescidi dolaştı.

Mescidin girişine asılan şehidin fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamayan anne ve baba, namaz kılıp, şehitler, gaziler ve güvenlik güçleri için dua etti.

Oğlunun fotoğrafını telefonun ekranında tutan anne Efdadiye Kara, AA muhabirine, çok değişik duygular hissettiğini, mescidin tamamlanmasında emeği geçenlere ve şehit oğluna teşekkür ettiğini söyledi.

Böyle bir evladı olduğu için Allah'a şükrettiğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Bu mescidi yapacağından bana bahsetmişti. 'Halılarımızı sipariş ettik, ramazanda açacağız anne. Açılışa gelir misin?' diyordu. Ben de gelirim yavrum neden gelmeyeyim, uçakla gelip dönerim diyordum ama kısmet olmadı. Ondan sonra arkadaşları geri kalan işini tamamlayıp açmış burayı. Çok mutlu oldum tabii. Çok farklı bir duygu. İnsanın evladının eseri olması, bir yerlerde adının bulunması anne, baba için o kadar güzel bir duygu ki... Acısı o kadar büyük ki ama bunun yanında gururu daha büyük."

Baba Kara ise "Çocuğumuzun görev yaptığı yere gelmek de nasip oldu. Kimsenin kalbini kırmazdı. Bundan önceki görev yerlerinde de eserleri var. Her görev yerinde bir şeyler yapmaya çalışırdı. Gittik oraları da gördük. Son olarak burada görev yapıp, burada şehit oldu. Vatan, millet uğruna canını verdi. Vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin." ifadelerini kullandı.

Uzman Çavuş Kara, 19 Mayıs 2016'da Gürpınar ilçesindeki Arkboyu Mahallesi Dönemeç mevkisinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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