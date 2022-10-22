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Van'da "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" devam ediyor

AA

Van'da "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" devam ediyor

VAN (AA) - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" devam ediyor.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye katılan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Akıl, beyin, ruh üçgeninde insanoğlu-Hakikat sonrası çağda mıyız?" başlıklı sunum yaptı.

Endüstri devri başlamadan milattan önceki yıllarda tarım döneminin yaşandığını ve binlerce yıl sürdüğünü anlatan Tarhan, bilimdeki gelişmeler ile küresel nüfus artışının eş zamanlı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Daha önce bir bilginin ömrünün 30 yıl iken bunun 2-3 yıla düştüğünü bildiren Tarhan, "Bilimin matematize olmamış haline felsefe diyoruz. Örneğin hesaplamalı psikiyatri var. Bu konuyu Amerikan Psikiyatri Derneği'nin 2007'deki kongresinde sunduk. O sunumu bütün dünyaya izlettiler. Hesaplamalı psikiyatri matematik modelleme yaparak insan psikolojisinin nasıl etkilendiğini gözlemlemeye çalışıyor." diye konuştu.

Gelecekteki ihtiyaca cevap verecek bilgilerin üretilmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Madde birincil, bilgi ise ikincil görülüyordu. Şimdi anlaşıldı ki madde ikincil, bilgi birincildir. En doğru tanrı tasavvurunu kuantum bize sunacak. Yalan, aldatma, hile ve merhametsizliğin ahlak olduğu kapital sistemde, tekrar akla dayanan hakikate ve o hakikatin bilgeliğine ihtiyaç artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Metaverse'nin günlük hayata iyice gireceğini dile getiren Tarhan, şöyle devam etti:

"Metaverse, evrenin bir simülasyon olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Biz aslında şu anda dünyada yaşıyoruz diyoruz ama aslında bir simülasyonda yaşıyoruz. Son Bilgelik Psikolojisi kitabında da bu konuya yer verdim. Evrene alternatif olarak akıllı tasarım ortaya çıktı. Örneğin bir kuş dünyanın bir ucuna gidip sonra başladığı yere geri dönebiliyor. Onların beyninde dünyadaki elektromanyetik pusulaya göre çalışan bir mekanizma var. Bu durum günümüzde anlaşılmaya başladı. Evrende önce bilgi, bilgiden sonra matematik, geometri, enerji, fizik, kimya ve biyoloji var. En önce de evrensel veri tabanı var. Bu Kur'an-ı Kerim'de Levh-i Mahfuz olarak geçiyor. Allah insanı yaratıyor, insan zamanı gelince dünyaya gidip sınavdan geçiyor ya da kalıyor sonra da Levh-i Mahfuz'daki geldiği yere dönüyor. Kuantum da bunu doğruluyor. Materyalizm evreni açıklamıyor. Materyalizm şu an bilimsel olarak çökmüş durumda. Artık materyalizmi savunan bir kimse çağdışı kalmış demektir."

Konuşmanın ardından kongre oturumlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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