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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ozan Balcı'dan Van depremi mesajı

AA

Vali Ozan Balcı'dan Van depremi mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bir daha benzer felaketlerin yaşamaması temennisinde bulunan Balcı, şunları kaydetti:

"Doğal felaketlerden olan deprem, geçmişte olduğu gibi zaman zaman kendini bizlere hatırlatıyor. Deprem bölgesinde yer alan ilimizde, bu tür afetlere karşı her zaman hazırlıklı ve teyakkuz halinde olmalıyız. Depremin değil ihmallerin bizleri ölüme yaklaştırdığını aklımızdan çıkarmayarak deprem konusunda bilgilenmeliyiz. Daha dayanıklı ve modern şehirleri inşa etmeliyiz. Bu vesileyle deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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