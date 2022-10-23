Erciş'te "Necmettin Erbakan Erciş Spor Vadisi"nin açılışı yapıldı

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VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Erciş Kaymakamlığı işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Necmettin Erbakan Erciş Spor Vadisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Spor vadisi içinde yer alan ve çeşitli spor branşlarına ev sahipliği yapacak Sahilkent Mahallesi'ndeki tesisin açılış töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, spor severler için bir cazibe merkezi inşa ettiklerini söyledi.

Merkezin Muradiye ve Çaldıran ilçelerindeki sporculara da hitap edeceğini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destek ve talimatları doğrultusunda 13 merkez, 8 futbol ve 9 basketbol sahasını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sportif aktivitelerimizi artırmak, spor bilincini yaygınlaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Merkezimiz 4 bin 600 metre kare alana inşa edildi. İçinde kapalı yüzme havuzları, çeşitli spor alanları, açık oto park ve peyzaj alanları da bulunuyor. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Erciş'in her geçen gün geliştiğini, eksikliklerinin tamamlandığını aktardı.

İlçede birçok hizmetin hayata geçirildiğini ifade eden Arvas, "Kentte alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra spor tesisleri, diş hastanesi, park gibi birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Çalışmalarımız davam edecek. Gençlere yönelik ihtiyaç duyulan tüm alanlardaki eksiklikleri gidereceğiz." diye konuştu.

Törene, Van Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, protokol üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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