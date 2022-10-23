İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın'dan Van depremi mesajı

VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremlerle ilgili mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, Van'daki 7.2 büyüklüğündeki depremin Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Van depreminde tüm Türkiye'nin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası yaraların sarılması için devlet ve milletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ülkemizin dört bir yanından kente gönderilen yardımlarla Van'ın kaderine ve enkaz yığınları arasına bırakılmayacağı, dünyaya örnek bir şekilde duyurulmuştur. Bizler ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğu bilinciyle her zaman hareket etmeli, deprem ve diğer afetlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalıyız. Vatandaş ve kurumlarımızla bir bütünlük içinde her zaman hazırlıklı olmalıyız. Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci oluşturmak herkesin asli görevidir."

Benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Aydın, "Deprem felaketinin yıl dönümünü, sadece yitirdiklerimizi anmaya değil geleceğin modern ve dayanıklı kentlerini inşa etmeye vesile kılabilmeyi umut ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Van depreminde yaşamını yitiren tüm hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.