Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan Van depremi mesajı

VAN (AA) - Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Say, mesajında, ülkenin, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu söyledi.

Van'da 11 yıl önce meydana gelen, yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve binlerce kişinin de yaralanmasına yol açan Van depreminin, milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.



Say, önemli olan hususun, depremle yaşamasını öğrenmek, binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşanılan yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip oldukları bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almak olduğunu vurguladı.



Bölgede bir ilke daha imza atarak belediye bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturduklarını ifade eden Say, şunları kaydetti:



"Edremit Arama Kurtarma Ekibi (EDAK) ile birlikte yine AFAD kontrolünde, UMKE ekiplerinin de katılımıyla bir çok tatbikat gerçekleştirdik. Gönüllü arkadaşlarımız AFAD gözetiminde eğitimler alarak yaşanan felaketlere müdahale ediyor. Son 10 yılda ülkemiz çok büyük felaketler yaşadı. Van depremleri sonrasında çok yakın zamanda Elazığ, Başkale ve İzmir depremi ile yine Van'da büyük bir acıya yol açan Bahçesaray çığ felaketini yaşadık. Bu acılı günlerde halkımızın yanında olduk ancak profesyonel bir şekilde yanlarında olmak için bir eğitim almak gerekiyordu. Bu noktada AFAD Müdürlüğümüzle beraber iletişime geçtik, tamamı gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurduk ve eğitime gönderdik."



EDAK ekibinin birçok felakete müdahale için olay yerine giderek insanlara yardımcı olduğunu anlatan Say, "Allah ülkemize bu tür acıları yaşatmasın ama bunlarda hayatın bir gerçeği ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. Biz de Edremit Belediyesi olarak bu anlamda hazırız. Ülkemizin bu tür ekiplere çok ihtiyacı var. Hiçbir eğitimin verisini kullanmak zorunda kalmazlar. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha böylesi depremlerin yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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