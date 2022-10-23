Van'da İl Afet Risk Azaltma İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

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VAN (AA) - Van'da İl Afet Risk Azaltma (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesinden yapılan bilgilendirmede, toplantıda, 2011 Van depreminden bugüne afet risk yönetimi çalışmaları görüşüldü.

AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar da sunum eşliğinde İRAP hakkında bilgilendirme yaptı.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, 2011 depreminin 11. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Allah, bu tür afetlerden memleketimizi, milletimizi korusun. Depreme her daim hazırlıklı olmalıyız. Gerekli tedbirleri alarak daha dayanıklı ve modern şehirler inşa etmeliyiz. Bu toplantıyı faydalı buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.



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