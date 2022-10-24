Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 17-23 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 9 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.



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