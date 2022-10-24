Van'da kaçakçılık operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, el bombası, gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-23 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, el bombası, 1460 paket sigara, 405 litre akaryakıt, 1330 paket elektronik sigara likidi, 2 sahte ikametgah belgesi ve sahte doktor raporu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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