Van'da özel eğitim öğrencileri Muradiye Şelalesi'ndeki etkinlikte eğlendi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde özel eğitim öğrencileri, belediye tarafından başlatılan "Özeliz Her Yerdeyiz Projesi" kapsamında şelalede düzenlenen etkinlikte oyunlar oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Etkinlik çerçevesinde belediye tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan çocuklar, Muradiye Şelalesi'ne getirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, halat çekme oyunundan sonra gönüllü olarak sahne alan grubun seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı.

İkramlarda bulunulan çocuklar, sonbahar renklerine bürünen şelaledeki güzel manzaranın tadını çıkardı.

Kaymakam Aydoğan, belediye olarak kültür, sanat faaliyetleri kapsamında özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldiklerini ve onlara yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarla müzik eşliğinde halay çekip oyunlar oynadıklarını aktaran Aydoğan, "Muradiye Şelalesi ilçemizin en önemli turizm değerlerinden. Dört mevsimi ayrı güzel. Her zaman insanlarımızın ziyaret ettiği bir yerdeyiz. Muradiye Şelalesi'nde bugün özel gereksinimli çocuklarımızla bir aradayız. Onların hem şelaleyi görmelerini, gezmelerini sağladık hem de belediye olarak bu güzel konser etkinliğinde özel gereksinimli bireylerimizle beraber olmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi müzik bölümü öğrencisi Ülhak Demir de etkinliğe gönüllü olarak katıldığını belirterek, "Şarkılar söyledik. Ekinlik çok keyifli geçti. Çeşitli yerlerde çoğu zaman sahne alıyorum ama bugün özel çocuklarımıza konser vermek, onlar için müzik yapmak beni mutlu etti. Hep beraber çok eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Rojat Çelik ise etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Burası harika. Çok beğendim. İlk defa geldim buraya. Kaymakam amca bize hediyeler verdi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.





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