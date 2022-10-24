Van'da geçen hafta 821 düzensiz göçmen yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 821 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesi ve talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Ekim'de operasyonlar düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 821 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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