Van'da geçen hafta 821 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 821 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesi ve talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Ekim'de operasyonlar düzenlendi.
Göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 821 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.