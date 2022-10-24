Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Bahçesaray doğaseverleri cezbediyor

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VAN (AA) - Son günlerde etkili olan yağışlarla yüksek kesimleri beyaza bürünen, düşük rakımlı yerleri sonbaharın renklerine bürünen Van'ın Bahçesaray ilçesi, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Çetin geçen kışı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçede, dağların zirvelerinin karla kaplanmasıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor.

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin karla kaplandığı bölgede, dağların yamaçlarındaki bitki örtüleri ile ormanlık alanlarda kahverengi, yeşil ve sarının tüm tonları bir arada görülebiliyor.

İlçeye gezi düzenleyen doğasever, karlı tepelerde zaman geçirdi ve eşsiz manzara eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, ilçeye sonbahar etkinlikleri kapsamında tur düzenlediklerini belirtti.

Karlı tepeler ve sonbahar mevsiminin ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu aktaran Demez, "Şu an Karabet Geçidi'ndeyiz. Arkamızda Liman köyü bulunuyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenleri Bahçesaray'a davet ediyoruz. Karabet Geçidine yaklaşık 20 santimetre kar yağmış. Orada fotoğraf çektik, yürüyerek belli bir mesafe indik. Etkinliğe 51 kişi katıldı." diye konuştu.

Cüneyt Nas da ilçede çok güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Kar harika bir manzara yaratmış. Çatak'tan çıkarken yeşilliklerin arasından karla kaplı bölgeye geldik. Güzel bir görüntü oluşturdu. Bahçesaray her mevsim çok güzel." dedi.

Adem Yurdagül ise ilçenin özellikle fotoğrafçılar için en cazip bölgelerden biri olduğunu dile getirdi.

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