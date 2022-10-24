Büyükşehir Belediyesi Çatak ilçesine yeni mezarlık yapıyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak'ta 10 dönümlük araziye yeni ilçe mezarlığı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, ilçe mezarlığında yer kalmaması nedeniyle çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede mezarlık sıkıntısını çözmek amacıyla 10 dönüm araziye mezarlık alanı yapmak için çalışmalara başladı.

Yeni mezarlık alanı ilçenin 50 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak fiziki yapıya sahip olacak.

Mezarlık alanı içinde bekçi kulübesi, çeşme, abdest alma yeri ve mescit alanı da inşa edilecek.

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