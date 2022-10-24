Van'da öğrenciler yararına "hayır Çarşısı" kampanyası başlatıldı

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VAN (AA) - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi gençler için "Hayır Çarşısı" kampanyası başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan çalışmaya göre, Van'daki yurtlarda barınan gençlerin ihtiyaç fazlası giysilerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla kampanya düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yurtlarda barınan öğrencilere yönelik projenin gönüllü gençlerin de katkılarıyla uygulanmasına başladıklarını söyledi.

Yurtlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gönüllülük çalışmaları da yürüttüklerini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Yurt çalışanlarımız ve gönüllü gençlerimizin hayata geçirdikleri bu proje ile alım gücü düşük gençlerimizin giysi ihtiyaçları karşılanacak. Bu proje tüm yurtlara yayılacaktır. Kampanya ile öğrencilerimizin kullanmadığı, başkasının kullanmasına uygun olan kıyafetlerini bağışlamaları sağlanmaktadır. Toplanan kıyafetler yurtlarımızda öğrenci temsilcilerimiz koordinesinde kurulan ekibinin koordinesinde giyilmeye hazır hale getirilerek, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Amacımız yurtlarımızda barınan gençlerimizin geçmişinden haberdar, yarına emin adımlarla yürüyen, tüketen değil değerlendiren ve üreten bir gençlik olmasını sağlamaktır. Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Süleyman Şah Yurdu çalışanlarına ve kampanyanın asıl sahibi öğrencilere teşekkür ediyorum."

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