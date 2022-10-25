Vanlı kadın arıcı, kovan sayısını 4 yılda 40'tan 350'ye çıkardı

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VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Van'ın Çatak ilçesinde 4 yıl önce devletin verdiği hibeyle aldığı 40 arılı kovanı 350'ye çıkaran 24 yaşındaki Nuran Semo, elde ettiği balı sipariş üzerine birçok kente gönderiyor.

Kaçit Mahallesi'nde yaşayan Nuran Semo, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Bunun üzerine 40 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Semo, arıcılık yapan babasının da yardımıyla ilçenin 2 bin rakımlı yaylalarında bal üretmeye başladı.

İlkbahar aylarında zengin floraya sahip yaylalara bıraktığı kovanlardan elde ettiği balı Türkiye'nin birçok iline satan Semo, işlerini büyüterek kovan sayısını da 350'ye çıkardı.

Kovanlarından yılda ortalama 3 ton bal alan Semo, elde ettiği gelirle kovan sayısını artırarak daha çok üretim yapmayı hedefliyor.

"Üretimimizin tamamı organik"

Yakınları aracılığıyla yurt dışına da bal gönderen Nuran Semo, AA muhabirine, kadınların üretime katılmasının devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu sayede aldığı kovanlarla arıcılığa başladığını anlatan Semo, babasının da arıcı olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Bölgenin zengin florasıyla bal üretimine en uygun yerlerden biri olduğunu vurgulayan Semo, şöyle konuştu:

"Arılara bakıyorum. Babadan kalma mesleği yapıyorum. Arıcılığın zorlukları çok fakat güzel yanları da var. Sürekli yüksek rakımlı yaylalara çıkıyoruz. Bal üretimi yapmak güzel bir duygu. Hasat zamanı keyifli geçiyor. Balımız çok güzel. Üretimimizin tamamı organik. Ülkemizin birçok iline, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine de bal gönderiyoruz. Tadına bakan tekrar istiyor."

Semo, işlerini büyütmeyi hedeflediğini ifade ederek, "Arıcılık yaparak para kazanıyor, aile bütçesine katkı sağlıyorum. Meşakkatli ama güzel bir meslek. Bu işi yapmak isteyen kadınlara ve genç kızlara projeye başvurmalarını öneriyorum." dedi.

- "İşimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz"

Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı da olan baba Aslan Semo ise ilçede organik bal üretiminin yaygın yapıldığını söyledi.

Çatak'ın bal üretimi açısından cazip bir yer olduğuna işaret eden Semo, şunları kaydetti:

"2600 rakımda arıcılık yapıyoruz. Burada binlerce bitki çeşidi var. Ürettiğimiz balı Türkiye'nin birçok iline ve Avrupa'nın bazı ülkelerine gönderiyoruz. En büyük desteği Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alıyoruz. İşimizi büyütmek istiyoruz. Devletimiz yanımızda. Kurumların kapıları bize her zaman açık. Hibe desteklerinden faydalanıyoruz. Alet ve ekipman desteği alıyoruz. İşimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. İstendiğinde tüm ülkelere bal gönderebiliyoruz. Bu konuda tüm evrakımız hazır, sertifikamız var. Herkese ilçemizin balını tatmayı tavsiye ediyoruz. Katkı maddesi kesinlikle kullanmıyoruz."

Semo, ailece arıcılık yaptıklarını belirterek, "Kızım da geçimini bununla sağlıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Yaklaşık 2 bin kovanımız var. Petek, kara kovan ve süzme bal üretimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "82 kişiye arılı kovan desteği verdik"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da arıcılığın bölgede önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Arıcılığı yaygınlaştırmayı, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların refah seviyelerini yükselterek şehre göçü önlemeyi amaçladıklarını vurgulayan Görentaş, şöyle konuştu:

"İlimizde kaliteli bal üretimi yapılıyor. 800'ün üzerinde kayıtlı işletmemiz, yaklaşık 150 bin kovanımız var. 2016'dan bu yana 82 kişiye arılı kovan desteği verdik, bunların 44'ü kadın. Türkiye bal üretiminin yüzde 2,3'ünü ilimiz karşılıyor. Bunu daha iyi noktalara taşıma potansiyeline sahibiz. Valimizin talimatlarıyla Arıcılığı Geliştirme Projesi'ni hazırladık. Arıcılıkla ilgili farklı projelerimiz de Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Arıcılık yapmak isteyenlere arılı kovan dağıtarak arıcı sayısını artıracağız."

- "Coğrafi işaret alma çalışmamız devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının kovan başına verdiği desteklerin sürdüğünü anlatan Görentaş, şunları kaydetti:



"Bu yıl yaklaşık 700 işletmeye 2 milyon lira destek vereceğiz. Bununla birlikte 8 yıl içinde yaklaşık 15 milyon lira hibe desteğinde bulunmuş olacağız. Balımızın kalitesini artırmak, farklı bölgelere daha rahat pazarlamak için coğrafi işaret alma çalışmamız devam ediyor. İlimizi arıcılığın yoğun yapıldığı, gelirlerin arttığı merkez haline getireceğiz. Ziraat Bankasının 'altın kovan' desteği söz konusu. Bundan yararlanmak isteyenlerin Müdürlüğümüzden eğitim alması gerekiyor. Yeni müracaatları aldık. 250 kişiye eğitim vereceğiz. Kursu başarıyla tamamlayanlar, aldıkları sertifikayla Ziraat Bankasının 'altın kovan' kredisine başvuru yapabilir, 250 bin liraya kadar faizsiz kredi alabilir."





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