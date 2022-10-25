Van'da 13 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli 13 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvurular büyük bir titizlikle değerlendiriliyor, yerinde tespitler yapılıyor.
Bu çalışmanın ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle gelir düzeyi düşük olan ailelere öncelik verilerek tekerlekli sandalye ve medikal malzeme yardımı ulaştırılıyor.
Son olarak 13 engellinin tekerlekli sandalyesi ekipler tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.
Tekerlekli sandalyelerini teslim alarak büyük mutluluk yaşayan aileler, desteklerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.