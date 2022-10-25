Van'daki 12 mezarlıkta bakım çalışması başlatıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan 12 mezarlık alanında bakım ve onarım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların bakım ve onarımını yapıyor, çevre duvarlarını inşa ediyor.



Seyrantepe mezarlığında çevre duvarının kısa sürede bitirilmesi için yoğun çaba harcayan ekipler, yaptıkları düzenlemelerle mezarlık alanına definlerin daha nizami yapılmasını sağlıyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Bahçesaray ilçesinde bulunan Şeyh Fehim Mir Hasan Mezarlığı ile Gürpınar ilçesi Cevizalan Mahallesi'nde bulunan mezarlıklarda çevre duvarı ve bakım onarım çalışması yaptı.

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