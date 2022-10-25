Belediye ekipleri geri dönüşüm malzemeleriyle 2 oyun parkı kurdu

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi geri dönüşüm yoluyla elde ettiği malzemelerden iki okula oyun parkı kurdu.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, zarar gören ve eskiyen park malzemeleri hurdaya ayırmak yerine, atölyelerde yenilenerek yeniden kullanılmasını sağlıyor.

İlçedeki parklarda deforme olan malzemeleri atölyeye getiren ekipler, bakım ve onarımlarını yaptıktan sonra yeni yerlerine monte ederek çocukların ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda, Örmeli ve Zernek mahallelerindeki okul bahçelerine geri dönüşüm çalışmaları kapsamında oyun parkı kuran belediye ekipleri, çocuklara alanlarda oyun oynama imkanı sundu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, hayata geçirdikleri projelerle ilçeye hizmet etmeye, doğaya katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Çocukların mutluluğuna ortak olmak ve geri dönüşüm bilincini ortaya koymak için böyle bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Tanış, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı mutlu etmek için mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda parklarımızı kuruyoruz. Bunu yaparken geri dönüşüm bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimizle, çocuklarımızın seveceği şekilde renkli oyun alanları oluşturduk. Bu şekilde hem çocuklarımızın oyun oynayacağı alanları oluşturmaya gayret ediyor hem de deforme olan malzemeyi yeniden kullanıma kazandırarak kamu kaynaklarını doğru ve yerinde kullanıyoruz. Parklarımız, çocuklarımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun."

Örmeli Mahallesinde yaşayan Necat Ateş ise yıllardır böyle bir parka ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Talebimiz üzerine belediye ekipleri oyun parkını kurdu. Çocuklarımız daha önce tehlike oluşturan alanlarda oynuyordu. Parkın yapılması bizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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