Van'daki tekne faciasının tutuklu sanığı Medeni Akbaş'a 1033 yıl hapis cezası

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VAN (AA) - Van'da 2 yıl önce düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Medeni Akbaş'a 1033 yıl hapis cezası verildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Akbaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Akbaş, suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Avukatların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti Medeni Akbaş'a, "olası kastla adam öldürme" suçundan 60 kez 16 yıl 8 ay, "çocuğa karşı olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl, "göçmen kaçakçılığı" suçundan da 8 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Diğer 10 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş hakkındaki dosya tefrik edildi.

- Olay

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran 2020'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarpanak Adası açıklarında batmış, Van Gölü kıyısından bindikleri tekneyle Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerden 61'i hayatını kaybetmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonucunda 12 kişi hakkında dava açılmış, 25 şüpheli hakkında da "kovuşturmaya yer olmadığı"na karar verilmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tekneye kapasitesinin üzerinde yolcu alındığı ancak tam yolcu sayısının tespit edilemediği belirtilmişti.

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