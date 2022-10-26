Gürpınar'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası final müsabakasıyla sona erdi.

Belediye tarafından düzenlenen ve 30 mahalle takımının katıldığı turnuvanın final karşılaşmasında Değirmendüzüspor'u 1-0 yenen Sakalarspor şampiyon oldu.



Tutmaçspor da turnuvayı üçüncü tamamladı.



Vatandaşların ilgi gösterdiği maçın ardından düzenlenen törende Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Sakaryaspor'a kupasını verdi.

Tanış, yaptığı açıklamada turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Geleneksel hale gelen futbol turnuvasında heyecanın her geçen yıl arttığını ifade eden Tanış, "Bu yıl turnuvamıza 540 futbolcu katıldı. Organizasyona gençlerimizin yoğun ilgi göstermesi bizi memnun etmiştir. Başta şampiyon olan Sakalarspor olmak üzere tüm takımları tebrik ederim." dedi.

Final maçını İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Samet Ali Kılıçoğlu, Emniyet Amiri Ömer Yaylacı, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ile kurum amirleri izledi.

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