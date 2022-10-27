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İran sınırındaki Saray ilçesi yeni projelerle gelişiyor

AA

İran sınırındaki Saray ilçesi yeni projelerle gelişiyor

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesi, belediye tarafından hayata geçirilen projelerle gelişiyor.

İran sınırındaki 21 bin nüfuslu ilçede, ilk etapta çarşı merkezinde eskiyen 63 dükkanı yıkan belediye, yerine Selçuklu mimarisiyle 54 yeni iş yeri yaptırdı.

İlçe merkezindeki 36 dönümlük atıl durumdaki park alanını Millet Bahçesi'ne dönüştüren belediye, burada İran'dan gelen turistlerin kullanabileceği sosyal tesis inşa etti. Üç katlı kütüphane ve sinema salonunun yapıldığı ilçede, alt yapı, asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçenin gelişmesi ve kalkınması amacıyla 2 yıldır yürüttükleri projeleri büyük oranda tamamladıklarını söyledi.

Devam eden projeleri kasım ayında tamamlayıp hizmete sunmayı planladıklarını ifade eden Ataman, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda öncelikle ilçe merkezinde Saray belediyemize ait bulunan derme çatma yapıda ve esnafımızın hizmet vermesine uygun olmayan depreme dayanıksız eski işyerlerini yıktık. Bunun yerine ilçemizin şartlarına uygun daha elverişli dükkan ve iş yerlerinin projelerini uygulamaya koyduk. Esnafımız yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı. Belediyemize ait halk ekmek fırınımız ve iş yerlerine ait inşaatımız devam ediyor. Bütün projelerimiz tamamlandığında tarımdan, ticarete, eğitimden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar ilçemiz çok daha güçlü bir konuma ulaşmış olacak."

Esnaf Şeref Çevik ise ilçede yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Talep ettikleri hizmetlerin öncelenerek hayata geçirildiğini bildiren Çevik, "İlçemiz çalışmalar sayesinde daha modern görünüme kavuştu. 2 yıldır ilçemizde gözle görülür değişimler oldu. Esnaf olarak bu çalışmalardan çok memnunuz." dedi.

Esnaf Mehmet Salih Özbulak da "İlçemizde güzel çalışmalar devam ediyor. Belediyemiz yeni modern dükkanlar inşa etti. Merkez camimiz, sanayi sitemiz yapıldı. Ayrıca alt yapı, asfalt ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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