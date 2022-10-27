Van'da Hasta Hakları Haftası etkinliği düzenlendi

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VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta Hakları Haftası etkinliği düzenlendi.

Hastanenin pediatri servinde tedavi gören çocuklar ve aileleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, tedavileri devam eden hastalar için hizmet kalitesini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hastalara sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarıkaya, hasta ve yakınlarının isteklerine her zaman öncelik verdiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından Sarıkaya, çocukların söylediği şarkılara eşlik etti, onlara kırtasiye malzemesi hediye etti.

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