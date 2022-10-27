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Bakan Soylu ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ortak açıklama yaptı

AA

Bakan Soylu ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ortak açıklama yaptı

VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye-İran sınırındaki incelemelerinin ardından ortak açıklama yaptı.

Soylu, Varhelyi, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile diğer yetkililer, yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Burada gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan ortak açıklamada konuşan Soylu, sınır duvarları, güvenlik yolları, optik kuleler, radar sistemleri ve konvansiyonel olarak alınan güvenlik tedbirlerini birlikte gözlemlediklerini söyledi.

Çalışmalarla ilgili güvenlik birimlerinden bilgi aldıklarını belirten Soylu, "Kapıköy Sınır Kapısı'na birlikte gittik. Orada da değerlendirmeler yaptık ve şimdi de burada hem heyetler arası hem de baş başa bir görüşme yapıp kendisiyle beraber döneceğiz. Türkiye'den de uğurlayacağız. Öncelikle Oliver'e huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Avrupa Birliği büyükelçimiz de buradalar. Hakikaten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sınır duvarlarımızla ilgili özellikle şunu söylemem gerekir. 1100 kilometreye kadar sınır duvarlarımızın uzunluğu gelmiş oldu. Hem güney hem de doğuda. Zannediyorum bu yılın sonuna kadar Özalp sınırını bitireceğiz. Başkale bölgemiz kalmış olacak. Onu da önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar inşallah bitirmiş olacağız." diye konuştu.

- "Bugün çok yapıcı görüşmeler yaptık"

Sınır hattında güvenlik güçlerinin aldığı önlemlere de değinen Soylu, Van bölgesinin, Hakkari sınırına kadar güvenlik yolları, sınır duvarları, gece görüş kameraları, optik kuleleri olan hem de Türk Silahlı Kuvvetleri, hemen arkasından jandarma, polis özel harekat olmak üzere sınır duvarlarından sonraki korumayı da sistematik şekilde sağlayan bir anlayışla bütünleşmiş olacağını vurguladı.

Bölgenin başka bir özelliğinin daha olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Ona Van'da yeni başladık. Van Denizi'ni, Van Gölü'nü Sahil Güvenliğin koruması altına verdik çünkü onların bu konuda çok büyük bir kabiliyetleri var. Bu kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyorlar. Oliver Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün çok yapıcı görüşmeler yaptık. Burada da sizin huzurunuzda söylemek isterim. Avrupa Birliği'nin gerek doğu, gerekse batı sınırlarımızda optik kuleler açısından 108 milyon avroluk katkısı var. Yani bizim şu andaki optik kulelerimiz ve optik kulelerdeki gece görüş kameralarını Avrupa Birliği'nin desteği sağlıyor. Gerek güvenlik yollarımız olsun, gerek aydınlatmalarımız olsun, gerek güvenlik duvarlarımız olsun, bunu milli bütçemizden sağlıyoruz. Bir araya gelen bir bütünsellikle hem batı sınırlarımızda hem de doğu sınırlarımızda ortak bir çabayı gerçekleştiriyoruz. Bugün bunları hep beraber değerlendirdik. Sayın Oliver ile hakikaten çok verimli, dostane ve çözüme yönelik birçok değerlendirmemiz oldu. İnşallah bundan sonra bu adımları daha çok geliştirebilme fırsatını hep birlikte ortaya koyarız. Özellikle doğu sınırımızda gittiğimiz yerler çetin yerlerdi, bu çetin yerlere gelip bu konuyu kendisinin gözlemlenmesini bilhassa çok kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz."

- "İşlerin bu kadar ilerlemiş olduğunu görmek mutluluk verici"

Varhelyi de Türkiye'yle olan çalışmaların sınır bölgelerini de kapsadığını ifade etti.

"Türkiye'nin hem Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda hem de sınırları korumak konusundaki büyük çabasını çok büyük takdirle karşılıyoruz. Bu hepimizin ortak bir meselesi." diyen Varhelyi, şunları söyledi:

"Bu ortak meseleye bizler de katkı yapıyoruz. Bu sınırlarda bu kadar gelişmiş bir sınır koruma sisteminin olmasını görmek de bizim için çok tatmin edici, çok mutluluk vericidir. Sınırların korunması adına aynı zamanda da sınırlarda organize suç şebekelerinin ve insan kaçakçılarının bunu ticarete çevirmelerini önlemek için verilen bu çabaya finansal olarak da destek veriyoruz. Dolayısıyla işlerin burada ne kadar ilerlemiş olduğunu görmek bizim için çok büyük mutluluk verici ama tabii ki yapılacak başka işler de var. Onlara da katkı vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar tamamlanmış olan kısım gayet iyi işliyor ve çok yüksek standartlarda hizmet veriyor. Bunu kendimiz de gördük. Bugün Sayın Bakan size ve Türkiye'ye vermek istediğiniz mesaj şu. 'Avrupa olarak bize güvenmeye devam edebilirsiniz.' Zira biz size güvenmeye devam ediyoruz."

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