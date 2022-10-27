Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 21-27 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 131,25 gram sentetik uyuşturucu, 7,09 gram eroin, 64,11 gram esrar ile 89,29 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti", 12'si ile ilgili de "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.