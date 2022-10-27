Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "nitelikli dolandırıcılık" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattıkları yönünde paylaşımlar yaparak ödeme almalarına rağmen ürün göndermeyen veya hizmette bulunmayanlara yönelik çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin il genelinde 17 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirerek maddi menfaat elde ettiklerini belirledi.

Van merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 90 farklı dosyadan arama kaydı ve 52 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli ile 42 farklı dosyadan aranan başka bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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