Van'da "Nefes-2 Operasyonu" kapsamında 8 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Nefes-2 Operasyonu" kapsamında Van'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün 12 adreste arama yaptı.

8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde 6 milyon 102 bin sigara sarma kağıdı, 877,4 kilogram tütün, 429 bin 400 boş makaron, 38 bin 60 dolu makaron, 449 paket nargile tütünü, 620 paket sigara, 105 puro, 51 elektronik sigara ile 51 paket pipo tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.





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